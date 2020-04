In solitudine Mattarella rende omaggio al 25 aprile

Il presidente Sergio Mattarella si è recato da solo (senza seguito) all’Altare della Patria a Roma per celebrare la Giornata della Liberazione, che cade quest’anno in piena emergenza coronavirus. In cima alla scalinata del Vittoriale, il Capo dello Stato ha trovato due corazzieri che hanno portato una corona al sacello del Milite ignoto.