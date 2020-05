In Campania si va verso la normalità?

Ieri altro bilancio positivo per la Campania. I dimessi hanno subito un incremento di 41 pazienti( 30,8%).In totale i dimessi sono 1332. Sono diminuiti di 14 unità le persone in isolamento domiciliare(50%).In totale ci sono 2246 pazienti in isolamento domiciliare. Anche i ricoverati con sintomi hanno subito un decremento di 6 unità(10,8%). I ricoverati con sintomi sono in totale 478. Non ci sono state variazioni in terapia intensiva e quindi il numero rimane sempre di 29 unità.Non ci sono stati nuovi decessi ieri. Dall’inizio della pandemia i morti sono 359