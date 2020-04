Improta:” Si pensa agli interessi del calcio e non alla salute “

Il Baronetto di Posillipo Gianni Improta indimenticabile campione del Napoli e ora collaboratore del presidente della Juve Stabia ha rilasciato un’intervista al Roma.

«Si fa di tutto per riprendere perché c’è tanto in ballo. A mio modesto parere però stanno trascurando l’aspetto più importante per un essere umano, vale a dire la salute. Questo perché mettono davanti gli interessi. Si può anche ripartire, ma in quale situazione di sicurezza? Si fa un esperimento con allenamenti da soli la prima settimana, la seconda in gruppo, non si sa quando giocare, le società devono sobbarcarsi ulteriori oneri economici per i ritiri. Poi si parla di squadre isolate, un calcio senza pubblico. Mi sembra tutto da fantasia. Sono dell’avviso che prima bisogna pensare alla salute delle persone e poi avviare le attività necessarie per l’economia del Paese. Però se mettiamo la vita delle persone in secondo piano che siamo nati a fare!?».