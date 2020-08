Ilaria D’Amico:” Non gioco più, me ne vado!”

Ilaria D’Amico lascia Sky Calcio. «Dopo 23 anni che me ne occupo, quasi 18 a Sky. Finita la Champions volterò pagina: avrei potuto continuare per sempre, è una macchina che conosco benissimo. Ma voglio rodarne una nuova» ha dichiarato la presentatrice di Sky Sport nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Una decisione importante che comporta un drastico cambio di rotta per la sua carriera e per la quale è stato necessario prendersi del tempo per ragionarci bene: «Il lockdown ha avuto un ruolo. Mi sono chiesta dove volessi andare e ho sentito che dovevo raccogliere nuove sfide. Con lo sport mi sono tolta ogni sfizio: ho fatto un percorso bellissimo e netto».

Sul futuro a livello professionale: «Ho già un’idea: una prima serata che parli di attualità e diventi appuntamento fisso. Quando ne abbiamo parlato a Sky, ho sentito il richiamo della foresta».