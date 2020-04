Ilaria Capua:” Utilizzare la stessa macchina fotografica per ogni regione”

Ilaria Capua, virologa ed ex politica italiana, nota per i suoi studi sui virus influenzali e, in particolare, sull’influenza avaria, ha rilasciato un’intervista alla Tgr 1.Ecco come affronta il tema dei vaccini

Come lei sa si sta facendo una mappatura del contagio, cosa ne pensa?

E’ un’ottima idea e questa indagine darà dei risultati che abbiamo bisogno per codificare la situazione italiana e con degli strumenti sovrapponibili. Dobbiamo usare la stessa macchina fotografica regione per regione con la stessa gradualità I test devono essere riconosciuti e approvato dal Ministero della Salute