Il tifo azzurro sbarca sul set di New Pope

Uno dei successi dell’anno, The New Pope è l’opera che sta attirando su di se l’attenzione degli amanti di Serie Tv, a firma di Paolo Sorrentino. Il regista, gran tifoso del Napoli, ha esultato sui social per la vittoria contro la Juventus con uno scatto esilarante: l’attore Silvio Orlando, anch’egli tifoso azzurro e protagonista della serie tv in onda su Sky, con indosso proprio la maglia del Napoli: “Miracolo!”, la didascalia con la foto pubblicata su Instagram.