Il tabellino di Cosenza- Juve Stabia

Marcatori: 17′ Sciaudone (C), 22′ Riviere (C), 31′ Tonucci (J), 75′ Riviere (C)

Cosenza (3-4-1-2): Saracco; Idda, Capela Legittimo; Casasola, Bruccini, Sciaudone, Bittante; Baez (69′ Kone); Carretta (29′ Asencio), Rivière. All. Occhiuzzi.

Juve Stabia (4-3-3): Provedel; Fazio, Tonucci (72′ Germoni), Allievi, Ricci; Addae (55′ Cissè), Calò, Mallomo; Canotto (78′ Bifulco), Forte, Di Mariano (78′ Rossi). All. Caserta.

Arbitro: Aureliano di Bologna

Ammoniti: 9′ Tonucci (J), 35′ Sciaudone (C), 39′ Di Mariano (J), 64′ Bittante (C), 70′ Calò (J)

Pasquale Spera