Il sindaco di Castel di Sangro: “Col Napoli fatto qualcosa di storico! Già pensiamo al futuro…”

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto a Canale 21 per tracciare un bilancio di fine ritiro:

“Abbiamo stabilito dei primati insieme ai tifosi del Napoli, abbiamo fatto qualcosa che nel mondo non si è fatto: siamo tornati in uno stadio. Non è stato semplice, è stata una cosa coraggiosa fatta con il conforto scientifico e valutazioni preliminari. Non siamo pentiti. Stiamo già pensando al prossimo ritiro, ci auguriamo che tutto avvenga nella normalità. Vedere facce tristi non è una bella cosa. L’anno prossimo vogliamo rendere il ritiro più tangibile, oggi l’abbiamo fatto anche virtualmente ma col grande supporto del Napoli”.