Il Roma:”Ecco come i tifosi danno i benvenuto a Poitano”

Sul Roma di oggi vengono riportati i commenti sui social sull’arrivo di Politano. Ecco alcuni commenti

“Tra Napoli e Juventus spunta Politano. Gli azzurri hanno praticamente chiuso per l’esterno dell’Inter, probabilmente già a disposizione per la gara contro la Sampdoria. Un’operazione commentata così dai tifosi azzurri: “Grande acquisto Politano. A tutti i tifosi: accogliamolo con applausi, è fortissimo, caparbio, con grande personalità, molto più forte di Lozano”. Da Pasquale Zannelli a Joe Cr: “Finalmente un degno sostituto di Callejon. Ha corsa e sa saltare l’uomo. Spero rinnovino anche Callejon e Mertens così da avere una squadra competitiva su tutti i fronti anche i prossimi anni”. Massimo Accarino: “Buon giocatore, peccato avere Lozano in rosa”. Luciano Ravone: “Mi piace il giocatore ma che ci facciamo con un altro esterno visto che con Gattuso non gioca nemmeno Lozano?”. Vincenzo De Blasio: “Politano al meglio è un giocatore che può dare verticalità e quel pizzico di velocità che non guasta mai”. Luca Brandi: “Non è scarso ma non ci serve. Abbiamo bisogno di un difensore assolutamente”. Daniele Gagliardo: “Speriamo che non vada importo questa trattativa. Non serve Politano al Napoli, senza Mertens e Llorente non avremmo nemmeno più una punta di riserva”. Giuseppe Marasco: “A cosa serve Politano? Urgono invece centrale difensivo con esperienza e terzino sinistro”.