Il Roma:” Milik ritrova il suo primo maestro”

Domani non sarà solo Napoli e Juve ma per Milik. Sarà una giornata particolare. Infatti ritroverà il suo primo maestro napoletano, Maurizio Sarri con cui ha condiviso un solo campionato quello dei 91 punti e dello scudetto rubato dalla Juve ora allenata proprio da Sarri. A riportare tale giornata suggestiva è il Roma di oggi.

Beh ci sarà un forte abbraccio tra il polacco e il maestro toscano. L’allora allenatore del Napoli teneva al suo bomber ma non ha mai potuto utilizzarlo con continuità. Molto probabilmente se avesse giocato subito e sempre, Sarri avrebbe potuto fare qualche punto in più e vincere finalmente lo scudetto in azzurro. Ma lo ha lasciato ad Ancelotti nello scorso torneo e Milik ha segnato venti gol. Ora non è ancora in doppia cifra ma non sarebbe male se domani sera al San Paolo fosse sua la rete della vittoria. Sarebbe il giusto premio per un signore del calcio che ha sempre cercato di dare tutto.