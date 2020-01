Il Roma:” Mertens vuole tornare ad essere il re di Napoli”

Mertens ritorna a lavorare in palestra per ridiventare l’idolo di Napoli A riportare la notizia è il Roma di oggi

«Sto lavorando duro per tornare il prima possibile, non ce la faccio più a stare lontano dal campo, ma ringrazio i fisioterapisti e lo staff medico che mi aiutano a rientrare quanto prima». Sono le parole dell’attaccante del Napoli, Dries Mertens, pubblicate sul suo profilo Twitter. Il Nazionale belga posta un video mentre si allena in palestra e sul campo, sottolineando la sua voglia di tornare a giocare. Mertens è assente per infortunio dalla gara di esordio di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra, Napoli-Parma del 14 dicembre e finita 2-1 per gli emiliani. Difficile, però, poterlo vedere domani sera in panchina contro la Juventus al San Paolo.