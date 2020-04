Il Roma:” La lotta DeMa-De Luca continua a pizze in faccia”

Continua la lotta tra De Magistris,sindaco di Napoli ed il governatore De Luca. Oggetto della sfida la pizza da sporto. Ieri DeMa a Domenica In , programma condotto da Mara Venier, ha ribadito il suo dissenso dalla decisione di De Luca d’impedire la consegna della pizza d’asporto.Il Roma riporta le parole del sindaco di Napoli.

“L’assist gli arriva proprio dalla Venier, quando gli chiede se in Campania sia possibile per pizzerie e ristoranti lavorare almeno con l’asporto. «Al momento non è possibile – dice de Magistris – perché c’è un’ordinanza del presidente della Regione che personalmente non condivido, anzi, faccio un appello affinché non venga prorogato. È un divieto che esiste solo in Campania, illogico e incomprensibile, trovo assurdo che non sia consentito l’asporto che tra l’altro otterrebbe un doppio effetto: meno gente in strada per la minore necessità di fare la spesa e un po’ di fiato a una categoria ferma da tempo. Inoltre, si darebbe lavoro a tanti ragazzi e anche sfogo alla solidarietà napoletana, ad esempio con il pranzo sospeso». E manco a farlo apposta, lo “sceriffo”, poche ore dopo, posta sulla sua pagina Facebook uno stralcio di quanto aveva detto venerdì in diretta, ovvero che si sta valutando la possibilità di una “riapertura” ma solo «sulla base dei dati epidemiologici che ci arriveranno”dema