Il Roma: Forza Italia si scaglia contro il governatore!”

Il Roma riporta le affermazioni del capo gruppo di Forza Italia alla Regione Campana in seguito all’ inaugurazione del nuovo Centro Covid vicino all’ Ospedale del Mare

«Ci vuole davvero una faccia tosta per continuare a parlare di miracoli in Campania: il Covid Center inaugurato con un ritardo di ben oltre dieci giorni: fuori tempo massimo rispetto agli obblighi contrattuali, fuori tempo massimo rispetto ad un’epidemia che oramai sta fortunatamente rientrando», afferma il gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania.

«Uno spreco di denaro pubblico?

Da un intervento nel quale i posti letto sono costati ben oltre 150 mila euro ciascuno – aggiungono i consiglieri regionali – ci saremmo aspettati qualcosa di più di un ospedale da campo a blocchi di cemento, piazzato in un parcheggio desolato, con decine di letti ammassati in grandi camerate che non prevedono neppure un minimo di privacy per i pazienti». «Bene che non sia servito, male assistere a certe sceneggiate fuori luogo», concludono gli esponenti di Forza Italia.