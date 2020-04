Il Roma:” Ecco quando inizia la Premier League”

Lo hanno chiamato “Project Restart”. La Premier League continua a lavorare per riprendere a giocare e portare a termine la stagione, con un piano vero e proprio da pattuare una volta ottenuto il via libera del governo britannico. L’idea di fondo è far disputare le 92 gare rimanenti di campionato in un numero limitato di impianti, chiaramente a porte chiuse. La data più probabile sarebbe l’8 giugno, chiusura non oltre il 27 luglio in modo da cominciare la prossima stagione il 22 agosto. In ballo c’è anche la sopravvivenza di alcuni club tanto che si starebbe pensando anche a un fondo di solidarietà a cui ogni società potrebbe ricorrere fino a un massimo di 10 milioni di sterline.