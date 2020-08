Il Roma:” Ecco il saluto di Koulibaly a Callejon”

«Professionista esemplare, amico vero. Sempre uniti: come in quello splendido abbraccio». Kalidou Koulibaly saluta con queste parole pubblicate sui suoi profili social il compagno di squadra Jose Maria Callejon. La notizia è riportata dal Roma di oggi. L’attaccante spagnolo ha disputato la sua ultima partita con la maglia del Napoli in occasione del ritorno degli ottavi di finale di Champions League, perso 3-1 contro il Barcellona. Arrivato nel 2013 per volere dell’allora tecnico Rafa Benitez, Callejon ha collezionato 349 presenze e 82 gol con la maglia del Napoli, vincendo due coppe Italia e una Supercoppa. Sicuramente Callejon mancherà molto ma anche Koulibaly è destinato ad andare via. Di certo sette anni insieme non si dimenticano facilmente. Ed è per questo che il senegalese ha voluto rendere omaggio ad un professionista serio come l’attaccante spagnolo.