Il Roma:” Ecco il programma delle amichevoli a Castel di Sangro”

Dopo l’altalenante stagione 2019-20 il Napoli si prepara al riscatto affrontando fra dieci giorni il ritiro di Castel di Sangro in Abruzzo. La stagione del 2020-21 dovrà essere quella del riscatto. A riportare la notizia è l’edizione odierna del Roma:

“Ormai il programma di ritiro è bello che stilato. E non potrebbe essere diversamente. Non c’è l’ufficialità ma in via ufficiosa ci sono anche le avversarie delle tre amichevoli che il Napoli giocherà. L’appuntamento è il 23 a Castel Volturno. Il giorno dopo poi si partirà per la cittadina abruzzese dove nel pomeriggio comincerà la preparazione in vista della prossima stagione. Il gruppo dovrebbe restare almeno fino al 4 settembre. Ma il tecnico potrà anche decidere di allungare fino al 9.

E a quel punto i test diventerebbero quattro. Il Napoli avrà bisogno, dunque, di prepararsi bene e dovrà testare la sua crescita attraverso delle partite. La prima amichevole sarà contro il Castel di Sangro (che gioca in Promozione) naturalmente. Sarà praticamente la prima partita del nuovo corso azzurro con Gattuso in panchina dal ritiro. Poi ci si confronterà con la formazione del L’Aquila che disputa nel campionato di Eccellenza. Infine il match contro il Teramo che ha disputato la Lega Pro. Dunque, tutto a salire. Nel caso in cui il ritiro proseguirà a quel punto si chiuderà con il Pescara che è un club di serie B. De Laurentiis avrebbe voluto organizzare delle amichevoli con qualche big internazionale ma non ci sono i presupposti poiché non si potrà entrare allo stadio. La Regione Abruzzo sta provando ad organizzare l’accesso allo stadio con un numero limitato e rispettando le distanze sociali. Così come si sta facendo a teatro. Certo, sarà difficile gestire l’arrivo di tanti tifosi napoletani dalla città. Senza dimenticare che ad agosto tra Roccaraso, Pescocostanzo e Rivisondoli ci sono molti partenopei che trascorrono le proprie vacanze estive. Comunque, il Napoli dovrà pensare solo ad allenarsi in vista della stagione calcistica che comincerà il 19 settembre. Praticamente tra poco più di un mese.”