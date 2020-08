Il Roma:” Ecco cosa dicono gli astri sulla sfida tra Barcellona e Napoli”

Riccardo Sorrentino , astrologo di lunga fama in Italia fa l’oroscopo della sfida tra Barcellona e Napoli. Lo fa sulle pagine del Roma di oggi

Dopo aver perso lo scudetto, il Barcellona non può fallire la semifinale di Champions. Guarda caso, si gioca, al ritorno, con la stessa Luna in ariete dell’andata, che, essendo storta sia per il capricorno Gattuso che per il cancro Messi, non portò fortuna ad entrambi (al primo per l’1 a 1 e al 2° per la prestazione non all’altezza). A livello di panchine però, la stessa Luna è anche opposta alla bilancia Setine, e quindi, anche per stelle tutto dipenderà dalle motivazioni di chi scenderà in campo. Nel Barcellona comunque, il cancro Messi giocherà con la Luna storta, ma poiché è un campione, non bisogna illudersi. Le stelle, invece, saranno favorevoli agli arieti Griezmann e Jordi Alba, agli acquari Piquè e Suarez, al leone Puig e Firpo e ali gemelli Lenglet. Nel Napoli invece, sono protetti i gemelli Insigne (soprattutto se avrà davvero recuperato) Koulibaly, Manolas e Mario Rui; cielo complice anche ai leoni Di Lorenzo, e, se giocheranno Lozano e Poltano, agli arieti Fabian Ruiz, e, se giocherà, Meret, ai sagittari Maksimovic e, se giocherà, Lobotka, e, infine, agli acquari Callejon, Hisaj e se giocherà, Ghoulam; mentre il cielo si prevede meno favorevole per il capricorno Allan e la bilancia Elmas. Discreti tutti i non citati di entrambe le squadre. All’andata, centrandolo, il mio pronostico astrale fu “pareggio con gol”, ebbene potrebbe anche ripetersi… e se si andasse poi ai rigori?