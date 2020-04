Il Roma:” Ecco chi sono i veri vincitori del tricolore 2019-20!

La notizia che tutti aspettavano è arrivata A vincere lo scudetto sono gli eroi del Covid-19 che ogni giorno mettono a rischio la propria vita per salvaguardare gli altri. A riportare la notizia è il Roma di oggi.

Lo scudetto del cuore assegnato dalla Federcalcio ai medici, al personale sanitario, ai volontari della protezione civile, alle forze dell’ordine e alle forze armate, al personale dei servizi pubblici essenziali e delle categorie professionali indispensabili: per la Figc i campioni d’Italia 2020 sono tutti quelli che affrontano il virus ogni giorno, mettendo “Il valore della comunità al di sopra anche di sé stessi”. #lo Scudetto del Cuore è stato presentato ieri: uno speciale tricolore per la nazionale dell’emergenza coinvolta in prima linea contro il Coronavirus.