Il Roma:” E’ iniziata la rivoluzione napoletana”

A gennaio inizierà, si spera, la rivoluzione dei DeLa. A riferirlo è il Roma di oggi,

“In entrata , naturalmente, ma anche in uscita. Al Napoli serve soprattutto un centrocampista: si parlava di un regista, ma alla fine la scelta è caduta su Stanislav Lobota, centrocampista tuttofare del Celta Vigo. Bravo nelle due fasi, sa impostare e giocare al centro nel 4-3- 3. Non è un regista a tutto tondo, ma va bene così. È un calciatore che il Napoli seguiva da tempo. Se quella del centrocampista è la priorità assoluta, ci sono altre esigenze indicate dall’allenatore Rino Gattuso. Ad esempio, non gli dispiacerebbe avere anche un altro centrocampista. Stavolta con caratteristiche da mezzala, dinamico e in grado di fare il classico “box to box” ma soprattutto l’interdittore. Anche un tuttofare come Lobotka andrebbe bene, ma è difficile che De Laurentiis prenda un secondo centrocampista.

Occhio al giovane Gaetano, però: collocati nei centrocampisti, se dovesse andare (come merita) a giocare di più si potrebbe aprire un altro slot, magari per un calciatore meno costoso dello slovacco. Ma c’è anche un’altra esigenza, e riguarda il terzino sinistro: Ghoulam ancora non convince, e c’è soltanto Mario Rui come punto fermo. A Gattuso piacerebbe avere un terzino sinistro di ruolo: gli piace Rodriguez del Milan, lo ha allenato con piacere e punta sulla sua fisicità e personalità. Anche in questo caso il discorso è legato alla partenza proprio di Ghoulam, che potrebbe andare a chiedere spazio altrove per ritrovare la giusta condizione fisica e __ Tra i possibili partenti a gennaio c’è anche Faouzi Ghoulam