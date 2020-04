Il Roma:” E gli Ultrà non vogliono ripartire”

Si parla tanto della salute dei giocatori e ci sta pure ma non tutti sono d’accordo Tra questi gli ultrà che non vorrebbero che il calcio ripartisse anche per rispetto dei morti e della situazione economica italiana

Gli ultras di tutta Italia sarebbero pronti a dire “no” alla ripresa del calcio. Una protesta che potrebbe essere estesa a tutto il paese, con una presa di posizione forte per chiedere la fine immediata della stagione, fermata dal Coronavirus. L’Italia sta provando lentamente a ripartire: per il 4 maggio si attende la fine del lockdown e la graduale ripresa delle attività. Anche il mondo del calcio sta provando a riallinearsi, spingendo per ricominciare gli allenamenti in vista di una ancora ipotetica ripresa e completamento del campionato. Un’idea che ha un supporto quasi esclusivamente economico, visto che praticamente nessuno ha voglia di rivedere il calcio giocato. Con l’emergenza ancora fortissima, centinaia di morti ogni giorno e un contagio ancora molto diffuso in Lombardia e Piemonte. Nessuno vuole rivedere le squadre di Serie A in campo con l’epidemia ancora in atto e le città in ginocchio.