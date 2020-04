Il Roma:” De Luca visita e ringrazia il centro Covid di Bosco”

Visita lampo ieri mattina del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al Covid hospital di Boscotrecase che, via via che l’epidemia di Coronavirus arretra, comincia a convertire i reparti in aree di cura e riabilitazione degli ammalati. Il governatore, accompagnato dal direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Gennaro Sosto, da quello sanitario Gaetano D’Onofrio e dal direttore amministrativo Giuseppe Esposito, ha visitato il nosocomio, esprimendo «pieno apprezzamento per il lavoro svolto sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista numerico per i pazienti curati e guariti». E ha poi così commentato sul suo profilo Facebook: «Ho visitato un altro ospedale Covid, quello di Boscotrecase, che ha già dimesso circa cento pazienti negativizzati e che entro dieci giorni sarà completato e sarà un’ulteriore importante struttura per l’Asl Napoli 3». «Avremo un ospedale dedicato a due minuti dal casello autostradale di Torre Annunziata – ha aggiunto il presidente della Regione Campania – e, quindi, una rete con le aree vicine anche di Torre del Greco, Castellammare, Gragnano e presto con l’ospedale unico della Costiera Sorrentina. A questi si aggiunge l’Ospedale del Mare, cui fanno già riferimento Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano e l’area di Napoli Est». Il breve incontro di De Luca con i vertici dell’Asl Napoli 3 Sud era stato infatti preceduto dalla visita all’Ospedale del Mare. Nel corso del breve tour a Boscotrecase, De Luca ha anche ribadito «l’impegno dell’ente regionale in vista del completamento degli interventi programmati per l’ospedale di Boscotrecase, anche nella fase successiva all’emergenza Covid 19». Presente all’incontro di De Luca con il personale sanitario dell’ospedale di Boscotrecase anche il consigliere regionale del Pd, Mario Casillo che ha commentato su Facebook: «Molto positivo il confronto con il personale sanitario per raccogliere suggerimenti e segnalare difficoltà»