Il Roma:” Chi la spunterà tra DeLa e Gattuso nella scelta dei portieri?

Questione portiere che tiene banco nel Napoli. C’è disaccordo tra DeLa che preferisce Meret , giovane e dal futuro sicuro, e Gattuso che fa affidamento sull’esperienza di Ospina. Ecco come il Roma nell’edizione odierna riporta l’annosa disputa…!

“Gattuso, che si affida ad Ospina,, però, deve fare i conti con De Laurentiis. Che per aggiudicarsi il giovane dal futuro assicurato ha fatto un grande investimento. Ospina sarà anche esperto e bravo ma ha una certa età e non darebbe continuità al progetto futuristico del club. Il ragazzo poi ha le idee chiare. Ha già parlato con Giuntoli e vuole delle certezze per la prossima stagione. Darlo in prestito a qualche provinciale non sarebbe il caso. Quindi potrebbe essere venduto ma tra un paio di anni si dovrebbe cercare qualche elemento capace di rimanere un bel po’ di stagioni in porta al Napoli. La situazione non è delle più facili. Perché da una parte bisogna accontentare Gattuso che vede in Ospina il portiere ideale per poter puntare a fare qualcosa di importante nella prossima stagione. Dall’altra c’è il patron che non se la sente di “bruciare” Meret mandandolo a giocare altrove. Si era parlato di uno scambio con il Torino per Sirigu ma il Napoli ha subito scartato l’ipotesi. Poi magari la rivaluterà ma al momento non ci sono le premesse. Sirigu poi dovrebbe venire a fare il secondo di Ospina e sarebbe un ostacolo non da poco perché cercherebbe di prendersi il posto.”dela