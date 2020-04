Il Roma:” Arrivano dalla regione le mascherine protettive”

Arrivano le mascherine E’ questa la bella notizia che il Roma di oggi riporta .

In Campania, comincia fra pochissimi giorni la distribuzione da parte della Regione alle farmacie. «Con l’accordo le farmacie si sono impegnate a distribuire gratuitamente 500 mila mascherine protettive acquistate dalla Regione Campania. Ad ogni farmacia che aderirà all’iniziativa saranno consegnate 300 mascherine protettive, allestite in confezioni da 2; le stesse saranno distribuite gratuitamente alle famiglie indigenti, attraverso l’esibizione del codice di esenzione per reddito». Nicola Stabile, presidente di Federfarma Campania e Domenico Della Gatta, presidente di Assofarm Campania, rispettivamente associazioni rappresentative delle farmacie territoriali private e comunali, rendono noto di aver siglato nei giorni scorsi con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, un protocollo d’intesa che vede le farmacie campane impegnate in prima linea nella lotta alla diffusione del Covid-19. «La distribuzione partirà a metà della prossima settimana, allorquando la ditta produttrice perfezionerà l’allestimento delle confezioni e, conseguentemente, le mascherine saranno nella disponibilità delle farmacie campane», spiegano