Il re è sempre il re anche fuori dal campo

Diego Armando Maradona ancora in soccorso dei più bisognosi. Una maglia indossata dall’ex Pibe de Oro al Mondiale del 1986, con tanto di autografo e il messaggio “Andremo avanti“, è stata messa all’asta per aiutare gli abitanti del barrio René Favaloro di Buenos Aires. L’asta ha permesso di raccogliere un centinaio di chili di cibo, prodotti per l’igiene e mascherine protettive contro il coronavirus. La maglia di Maradona, rispetto a quanto previsto inizialmente, sarà sorteggiata fra tutti coloro che hanno offerto una cifra superiore alla base d’asta.