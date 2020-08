Il punto sul mercato del Napoli ad una settimana dal ritiro.

Ad una settimana dall’inizio del ritiro la rosa del Napoli ancora deve essere completata. Le ultime di mercato forniscono notizie contrastanti sul mercato azzurro. Reparto per reparto riportiamo le ultime novità. In porta c’è sempre il dilemma portiere. Gattuso vorrebbe Ospina mentre la società vorrebbe tenere Meret e puntare su di lui. Ci sono state proposte di scambio con il Torino. Infatti a Napoli, secondo radio mercato, doveva arrivare Sirigu e a Torino doveva andare Meret. La settimana prossima dovrebbe essere quella decisiva per scegliere chi dovrà difendere definitivamente la porta azzurra. In difesa Radiomercato c’informa che ancora in bilico sono i rinnovi di Hysaj e Malcuit. A destra l’unica certezza è la conferma in maglia azzurra della sorpresa della scorsa stagione Di Lorenzo. A sinistra sicuro l’addio di Ghoulam. Il procuratore Mendes già si è messo all’opera per cercare una nuova destinazione. Tre sono le squadre in lizza per l’ex freccia azzurra Ghoulam. Esse sono: il Wolverhampton, l’Aston Villa e il Lille. Mario Rui ha firmato il rinnovo e quindi rimarrà. È necessario quindi comprare un buon terzino sinistro. A tale scopo la società azzurra ha pensato di tentare la carta iberica Requillon. Il giocatore, ora in prestito al Siviglia impegnato in Europa League, è un giocatore dei Blancos madrilisti. Prezzo fissato per il prestito 15 milioni di Euro. Per Requillon è probabile che si ripeta la storia di James Rodriguez. Come centrali difensivi la situazione gira intorno a Koulibaly e Maksimovic. Confermato Manolas e acquistato Rahamani il Napoli deve risolvere la futura cessione del senegalese. Il City dovrebbe versare il bonifico per Koulibaly. Per quanto riguarda il serbo invece il rinnovo è in stand-by. Infatti il giocatore chiede un aumento d’ingaggio che il presidente non vuole concedere. Dopo Rahamani dal Verona a Napoli dovrebbe venire l’incognita Gabriel. A centrocampo Allan è sicuro partente e Zielinski ancora deve firmare il rinnovo del contratto. Altre novità a centrocampo non ce ne sono. L’attacco del Napoli si è rinforzato con Osimhen acquistato dal Lille per 50 milioni di euro più bonus. Ha perso l’equilibrista Callejon e ora è in cerca di un giocatore che sappia sostituirlo. Le ultime notizie riferiscono che il Napoli vorrebbe un giocatore del Wolfsburg. Il suo nome è Brekalo, Ventidue anni, croato, di proprietà del Wolfsburg 41 presenze e 7 gol tra Bundesliga, Europa League e Coppa DFB. Operazione da 20 milioni di Euro ma si può chiudere a 17-18 milioni di Euro. Resta comunque il nodo Milik. Dopo l’esonero di Sarri si è raffreddata la pista Juve e si pensa di cederlo alla Roma in cambio di Vertout e Under. Sarebbe un’ottima idea quella d’indebolire una diretta rivale. Petagna dovrebbe essere una pedina di scambio, mentre Lozano andrà quasi sicuramente via. Per il messicano si parla di Parma o Genoa. Politano, Mertens ed Insigne le certezze. Gattuso, a meno di colpi di scena, dovrebbe rimanere almeno fino al 2021.Per il rinnovo se ne riparlerà a stagione in corso. Errare sul mister è umano ma perseverare è solo da Napoli.