Il professor Burgio: ” Ecco dove si nasconde il virus!”

Il professore Burgio, Pediatra, esperto di epigenetica e biologia molecolare nonché presidente del comitato scientifico della Società Italiana di Medicina Ambientaleo, ha rilasciato una lunga intervista a Uno Mattina sul problema Coronovirus. Ecco cosa ha detto al riguardo.

Il Coronavirus è un virus respiratorio ma può essere presente nelle fognature?

E’ vero Si trova anche nelle feci dei bambini è quasi sicuramente si può trovare nelle fognature. La via di diffusione di contagio è quella diretta Cioè il virus si diffonde tra le famiglie o in ambienti chiusi. Tutte le alte forme di diffusione non sono rilevabili.