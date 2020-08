Il prof Ricordi risponde a Canonico:”L’attività moderata ci aiuta”

Prof Ricordi nella conferenza sulla nutrizione risponde al dott. Canonico, medico sociale Sscn:

“L’attività moderata aiuta tutto il sistema metabolico, con gli atleti l’attività abbassa le difese immunitarie, integriamo già vitamina C, D, non nascondo che anche nel rapporto Omega6-Omega 3 per valutare l’infiammazione ci dà un grosso supporto. Atleti con 12 allenamenti a settimana più le gare sono sottoposti ad acidità perenne”.