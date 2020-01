Il Parma torna a parlare Inglese

Roberto Inglese è tornato a lavorare parzialmente in gruppo dopo il lungo stop e potrebbe essere convocato già per Atalanta-Parma.

L’anno nuovo si apre con un’ottima notizia per il che, alla ripresa del campionato, potrebbe riavere a disposizione Roberto Inglese. L’attaccante infatti ieri è tornato a lavorare in gruppo, seppure ancora parzialmente. Inglese si era infortunato alla caviglia durante Parma- , infortunio che poi si era rivelato più serio del previsto tanto da tenerlo fermo ai box per più di due mesi nonostante sia stato scongiurato almeno il rischio operazione.