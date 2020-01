Il Napoli riflette sul destino di un giocatore

Giornate di riflessioni e valutazioni per il Napoli sul difensore Sebastiano Luperto. Ci pensa il Genoa, ma non solo. Sul tavolo degli azzurri le richieste per il centrale che garantirebbero spazio e continuità, dall’altra parte le valutazioni e le gerarchie del tecnico. Nei prossimi giorni possibili sviluppi, in un senso o nell’altro. Luperto al centro del mercato, il Napoli riflette..