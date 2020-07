Il Napoli pensa al primo addio

Prezzo fissato per Amin Younes, esterno d’attacco che in estate dovrebbe lasciare spazio dopo il poco spazio avuto in stagione. A parlare della situazione dell’esterno ex Ajax è l’edizione odierna de ‘Il Mattino’

“Anche Younes è in attesa di una nuova squadra e il Napoli ha fissato a 10 milioni il prezzo giusto per la cessione del tedesco arrivato lo scorso anno dall’Ajax a parametro zero” scrive il quotidiano.