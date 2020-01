Il Napoli molla Rodriguez.Ecco il nuovo obiettivo di mercato

Dopo aver incassato il no del Milan per Ricardo Rodriguez, il Napoli torna su Kostas Tsimikas dell’Olympiacos. Secondo quanto riferito dalla redazione di Tmw, il laterale greco, già sondato una quindicina di giorni fa, è tornato ad essere un obiettivo importante per Giuntoli che vuole aggiungere una pedina mancina alla rosa di Gattuso. Nuovi contatti oggi per il laterale greco, che ha una valutazione molto alta. Da capire se l’operazione possa essere rimessa in piedi nei due giorni rimasti.