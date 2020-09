Il Napoli incanta, e i bookmakers “tagliano” la quota scudetto

Sei punti, otto gol fatti e nessuno incassato nelle prime due partite di campionati. Una sinfonia azzurra che nell’arco di otto giorni ha già dato al Napoli una dimensione diversa rispetto a quella della vigilia del campionato. Per accorgersene basta guardare le previsioni dei bookmaker. Gli analisti di Planetwin365, per esempio, si sono mostrati particolarmente sensibili alla dimostrazione di efficienza degli uomini di Gattuso, tanto da tagliare la quota scudetto addirittura di 5 punti in una settimana, da 16 a 11. Si è quindi molto ridotta la differenza con le due grandi favorite Juventus (2,05) e Inter (2,45). Il Napoli è attualmente la quarta forza, dietro all’Atalanta (a 9,00). E domenica, Juve-Napoli già sa di scontro al vertice: favoriti i bianconeri, a 2,10, l’impresa del Napoli si gioca a 3,57. Il pareggio, che consentirebbe agli azzurri di mantenere il vantaggio attuale di due punti in classifica sui campioni d’Italia, vale 3,40.