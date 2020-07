Il Napoli esulta: E’ Valerik l’arbitro di Inter-Napoli

Il Napoli nell’ultima trasferta in questo falso campionato ha l’onore ed il piacere di avere come direttore di gara e non di orchestra alla Scala del calcio il signore degli arbitri italiani, il migliore dei migliori il più desiderato signor Valeri detto anche per gli amici ed i nemici Valerik Ecco la sestina vincente per la sfida contro l’Inter E tanto per non farsi mancare niente al VAR ci sarà l’Irrati furioso

VALERI

DEL GIOVANE – PRENNA

IV: PRONTERA

VAR: IRRATI

AVAR: GALETTO