Il Napoli di Gattuso dice :” Grazie Roma”

A Genoa si affrontano il derelitto Genoa e la Roma che deve riscattare due sconfitte consecutive contro le squadre della capitale savoiarda. La Roma ha una partenza sprint. Under con tiro cross beffa Perin portando in vantaggio la squadra romanista. Passano 35’ di noia mortale dove c’è un predominio sterile della Roma il Genoa cerca di pareggiare con Gaglione che sciupa un ‘azione goal netta. Goal mangiato goal subito e la Roma segna con Spinazzola, si proprio lui che aveva le valigie pronte per Milano (per la serie “Stort va riritt ven “segna con l’aiuto di Biraschi che devia in porta Genoa -Roma 0-2. La Roma è masochista e subisce immediatamente il 1-2. Lancio lungo, la difesa rimane imbambolata, il pallone arriva a Pandev che con un sombrero beffa Olsen. Il primo tempo finisce 1-2 con una Roma che ha in Diawara il suo migliore giocatore, animaccia a chi lo ha ceduto ma anche a lui che a Napoli non è mai stato così bravo come lo è a Roma, misteri del calcio. Nel secondo tempo la Roma è più guardinga mentre viene fuori il furore del Grifo che in più occasioni va vicino al pareggio. Criscito al 60’ impegna Olsen che difende bene la sua porta. La parata della domenica la fa su Goldariga che di testa cerca di battere il portiere della Roma ma Olsen toglie il pallone nell’incrocio dei pali. La Roma risponde con un lancio di Veretout e per Dzeko che sciupa. Il Genoa si fa male da solo. Paperin rilancia male il pallone che arriva a Pellegrini che fa un assist al bacio a Dzeko che come Paganini non ripete l’errore di prima, dribla il portiere e segna Genoa -Roma 1-3 ed il Napoli in virtù della classifica deficitaria e pericolosa può cantare Grazie Roma.