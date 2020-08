Il Napoli calcio apre 4 centri store a Castel di Sangro

La SSC Napoli è lieta di annunciare l’apertura, da oggi lunedì 24 agosto, di 4 Official Store a Castel di Sangro, sede del ritiro azzurro 2020.

I tifosi saranno accolti al Palazzetto dello Sport, location che ospiterà un Official Store della SSC Napoli, aperto dalle ore 11 alle ore 20. Il PalaSport di Castel di Sangro sarà inoltre la sede dove verrà esposta la Coppa Italia, conquistata dagli azzurri nella stagione appena conclusa. Sarà possibile scattare la foto con il prestigioso trofeo seguendo le indicazioni fornite dagli addetti vendita degli Official Store!

Gli altri tre punti vendita, aperti in orari differiti per garantire un servizio costante ed adibiti all’interno di tipiche e caratteristiche strutture in legno, sono collocati in Piazza Patini, all’esterno del PalaSport ed in prossimità dello Stadio Teofilo Patini, sede degli allenamenti della squadra. Sul sito del Napoli tutti i dettagli.