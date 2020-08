Il mercato del Napoli? Tante incognite ed una certezza.

Il Napoli si appresta ad iniziare la stagione 2020-21 sulle montagne abruzzese tra la luce di una stella e tante incognite. Il Napoli deve per forza di cosa riscattare l’ultima stagione che è stata, indipendentemente dal Covid 19, molto altalenante e solo nel mese iniziale di giugno entusiasmante. La squadra azzurra si presenta ai nastri di partenza con un mercato che fino ad esso non entusiasma. E con incognite che possono essere deleterie. La prima incognita riguarda l’allenatore. Mister Gattuso, pur avendo un contratto fino al 2021, non ha ancora rinnovato. Forse ha fatto lezione delle questioni avute dal presidente DeLa con i suoi autorevoli predecessori. Infatti sia Sarri che Ancelotti non hanno avuto tutto il materiale possibile per affrontare un campionato vincente dove per vincente s’intende la vittoria del tricolore. Atra ed importante incognita riguarda chi dovrà stabilmente difendere i pali azzurri. La società per difendere l’investimento fatto due anni fa vorrebbe tenere in rosa e magari vederlo giocare Meret. Il chierichetto azzurro è il futuro del calcio napoletano ed italiano. In netto disaccordo con la società il mister di Corigliano Calabro che invece vorrebbe puntare sull’esperienza di Ospina. L’altra incognita riguarda il terzino sinistro. Con l’addio certo di Ghoulam la società azzurra deve per forza di cosa acquistare un buon terzino sinistro che sappia fare entrambi le fasi, sia quella difensiva che quella offensiva. L ‘intenzione del Napoli è prendere il giovane ma già esperto Requillon. Costo del prestito 15 milioni di euro. Troppi per un giocatore alla prima esperienza in Europa League. La squadra azzurra ha poi il problema Koulibaly. Al di là della brutta stagione 2019-20, il colosso senegalese ha sempre dimostrato la sua immensa classe. Se fosse ceduto, come potrebbe accadere a breve, il neo acquisto Rahamani non ha la stessa classe e potenza dell’idolo della torcida azzurra. Con l’eventuale cessione di Maksimovic si verrebbe a creare un vuoto enorme sul centro sinistra della difesa azzurra. Si parla di Gabriel come nuovo centrale ma anche lui è un’incognita. Sicuro partente a centrocampo sarà Allan e si spera che Fabian Ruiz rimanga. Ci vorrebbe più fisicità a centrocampo Si è visto la carenza di un giocatore simile a Bakayoko davanti alla difesa, senza togliere i meriti a Demme e Lobotka. In attacco l’addio di Callejon creerà sicuramente problemi al Napoli. Infatti Callejon, non quello dell’ultima stagione, era l’equilibrista della squadra. Riusciva a trasformare la squadra azzurra da un 4-3-3 ad un 4-4-2. Né Politano né Lozano sono riusciti in questo intento ed il Napoli si è trovato in grossa difficoltà. Le soluzioni ci sarebbero. Si potrebbe giocare con Fabian al posto di Callejon e Demme e Lobotka a centrocampo insieme con Zielinski. Gattuso potrebbe spostare Di Lorenzo al posto di Josè Maria Callejon e fare giocare Hysaj da terzino destro avendo Malcuit come riserva. Altra soluzione sarebbe quella di fare giocare Politano in un 4-3-3 ma inserire Demme a protezione di Di Lorenzo. Quarta soluzione sarebbe quella di far giocare Mertens a destra e Osimhen come centravanti. Osimhem però si dovrà confrontare con un campionato più difficile di quello francese. Altra incognita è Petagna. Sarà lui l’ariete del Napoli o sarà la pedina di scambio per arrivare ad un bomber nazionale? Belotti potrebbe essere lui il bomber tanto atteso e Mertens sarà in grado di ripetersi? Tutte incognite che assillano il Napoli ed i suoi tifosi. Ci sono tante incognite ma c’è una certezza che brilla come una stella d’agosto e solo lui può essere, Lorenzo Insigne che dovrà confermare nell’ anno degli Europei 2021 tutto quello di buono che ha fatto nella stagione appena conclusa.

Pasquale Spera