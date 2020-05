Il Mattino:”I Borboni non dimenticano Napoli!”

A Napoli, l’ex capitale del regno borbonico, è arrivata una donazione di 50.000 euro da destinare all’ospedale Cotugno per il reparto di terapia intensiva. In Sicilia l’ospedale Civico di Partinico, l’ospedale Cannizzaro di Catania e l’ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale sono i beneficiari di un altro generoso contributo per l’acquisto di ventilatori polmonari e per l’istituzione di un fondo per l’ampliamento del personale. In Calabria l’ospedale Pugliese Ciaccio ha ricevuto una donazione di 30.000 euro per l’acquisto di dispositivi medici per la terapia intensiva. In Basilicata beneficiario del contributo è stato l’ospedale San Carlo di Potenza mentre in Abruzzo l’Asl 2 Abruzzo ha ricevuto una donazione di 15.000 euro per l’acquisto di mascherine FFP2 e tute monouso per il personale sanitario.

Un vero e proprio tour della beneficenza quello dei Borbone che stanno continuando a raccogliere donazioni attraverso il sito ufficiale dell’Ordine Costantiniano. Ad oggi, per la precisione, le donazioni hanno sfondato quota 200.000 euro, attestandosi sulla cifra – in continuo aggiornamento – di 200.800 euro. «Ho deciso di impegnarmi in prima persona per dare un contributo al nostro Paese in questo difficile momento – ha dichiarato Carlo di Borbone – e aiutare gli ospedali e coloro che vi lavorano in prima linea, nella battaglia e nella lotta quotidiana contro questa emergenza sanitaria. Attraverso l’Ordine Costantiniano Charity Onlus ho avviato una raccolta di fondi da destinare equamente agli ospedali con meno risorse che necessitano di incrementare le proprie dotazioni e postazioni di terapia intensiva. Ogni singolo euro donato sarà un barlume di speranza ed una piccola goccia di vita che vince questa avversità».