Il Mattino:” Sarà una bella befana per DeLa contro l’Inter”

Si avvicina a piccoli passi la sfida del San Paolo contro l’Inter. Il San Paolo avrà di nuovo un bel colpo d’occhio e per DeLa ci sarà una bella befana.A riportare la notizia è il Mattino di oggi.

La prima gara del 2020 vedrà nuovamente un buon colpo d’occhio al San Paolo in quanto ad affluenza di sostenitori. L’appeal della sfida contro l’Inter e l’occasione dell’Epifania rendono l’appuntamento imperdibile per molti tifosi azzurri. La prevendita procede infatti ad ottimo ritmo: sono oltre 20mila i biglietti venduti, ai quali vanno aggiunti 13mila abbonati. Prevedere oltre 40mila spettatori è facile ed è anche “a rischio” il primato stagionale in campionato stabilito nella partita con il Brescia del 29 settembre scorso (quando si contarono 45770 spettatori). CURVE QUASI SOLD OUT Esauriti, secondo il sito di ticket one, i posti per gli anelli inferiori di curve e distinti, restano pochissimi tagliandi disponibili per l’anello superiore della curva B. C’è invece ancora una discreta possibilità di acquistare i biglietti per l’anello superiore della curva A, dei Distinti e della tribuna Nisida (settori colmi per metà), meno per la Posillipo, in via di sold out. Ottima la prevendita del settore ospiti, nonostante il divieto per i residenti in Lombardia. I tanti club Inter presenti in Campania e nelle zone limitrofe saranno presenti al San Paolo: i 2482 posti del relativo settore sono quasi esauriti, molti supporter nerazzurri occuperanno di certo anche altre zone dello stadio. PREVENDITA APERTA LUNEDÌ I biglietti per Napoli-Inter sono in vendita dallo scorso 20 dicembre e saranno acquistabili, nei circuiti online e nelle prevendite aperte, anche lunedì 6 gennaio: i prezzi non sono bassi ma aderenti all’importanza del match. Si va si va dai 40 euro per le Curve e ai 70 per i Distinti sino ai 90 della Nisida e ai 110 della Posillipo. Con ancora cinque giorni a disposizione è dunque possibile rivedere un San Paolo affollato e rovente come nei giorni migliori, anche se persiste la protesta degli ultrà.