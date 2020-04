Il Mattino:” Per le mascherine è fumata bianca!”

Ieri il sospirato accordo tra le parti per la vendita delle mascherine. A riportare la notizia è il Mattino di oggi.

Dopo il caos e il pressing delle associazioni di categoria, nel pomeriggio è arrivata l’intesa tra Federfarma, Assofarm, Ordine dei Farmacisti e Protezione civile: 660 milioni di mascherine chirurgiche saranno nelle prossime settimane sul mercato nazionale al prezzo medio di 38 centesimi al pezzo. A produrle saranno cinque aziende italiane: la Fab, la Marobè, la Mediberg, la Parmon e la Veneta Distribuzione: «Voglio ringraziare queste eccellenze italiane -dice Arcuri – che hanno mostrato una straordinaria disponibilità e un forte senso di responsabilità. Nessuno vende ad un prezzo superiore ai 50 centesimi». Ed è solo «il primo importante passo – continua il Commissario – si stanno contattando le altre 108 aziende italiane, incentivate grazie al Cura-Italia, e a tutte loro sta giungendo la rassicurazione sul fatto che le loro mascherine saranno acquistate via via che saranno collocate sul mercato. Stiamo sconfiggendo i vergognosi episodi registrati negli ultimi mesi. Sulla salute non si specula».