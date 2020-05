Il Mattino:” Mertens si riavvicina al Napoli”

Fermo il campionato tiene banco, oltre alla questione ripresa della serie A, il caso Mertens. Le ultime notizie vengono riportate dal Mattino di oggi.

“Il finale diverso, quello della permanenza di Mertens a Napoli può decollare. Se il pranzo del primo marzo scorso tra l‘attaccante e De Laurentiis non sancì i presupposti del rinnovo, la trattativa continua ed ha fatto registrare nelle ultime ore un avvicinamento ulteriore dell‘attaccante a quella che è stata la proposta del Napoli, sia sul piano dello stipendio base, sia sul piano dei premi, con una maggiore convergenza sui bonus che diventano parte determinante dell‘accordo. Inoltre, Mertens non farà entrare il Napoli in un gioco dove ci sono altri club che possono permettersi ingaggi diversi. “Ciro”, però, si aspetta che ci sia un passo da parte del Napoli: un progetto tecnico che tenga il Napoli ai vertici e quella cancellazione di quelle conseguenze legali (ed economiche) dell‘ammutinamento del 5 novembre scorso. Una carta che De Laurentiis potrebbe spendere in Tribunale nei prossimi anni chiedendo un danno d‘immagine anche piuttosto ingente. Tocca al patron riflettere su come muoversi, se rinunciare a questa chance di poter portare i suoi calciatori in Tribunale, aspetto che sta limitando anche altre chiusure di rinnovi, anche perché è argomento di tutti i potenziali prolungamenti contrattuali. Nelle ultime ore, allora, spunta la classica dead line: Mertens deve stringere, la prossima settimana (al massimo in una decina di giorni) deve arrivare una risposta, sperando in questo passo avanti del Napoli.