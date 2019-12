si avvicina sempre più al. Appare oramai evidente la voglia del giocatore di vestire la maglia azzurra, ma manca ancora la chiusura dell’affare.

Nel frattempo ecco sbucare un retroscena. Il centrocampista slovacco ha chiamato Marek Hamsik per parlare del possibile trasferimento. L’ex Napoli è considerato un modello da seguire in Slovacchia, quindi le sue parole contano veramente tanto. Hamsik gli ha spiegato il valore della maglia azzurra ed il trattamento che la città gli ha riservato. Poche parole, come suo solito, ma giuste per convincere il giocatore. Lo riporta Il Mattino.