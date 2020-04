Il Mattino:” La terra trema a Pozzuoli”

Uno sciame sismico di 25 scosse è stato registrato dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano dalle 3,25 ed è ancora in atto con l’ultimo sisma alle 7,23 di questa mattina. Le scosse più forti sono state reilevate alle 4,41 (magnitudo 2.5 della scala Ritcher) e alle 4,59 (magnitudo 3.1) con una profondità entrambe intorno ai due chilometri e mezzo. L’epicentro dello sciame è nella zona di confine tra la Solfatara e i Pisciarelli. Gli eventi tellurici sono stati avvertiti nella zona alta di Pozzuoli e in gran parte dei Campi Flegrei ma anche nei quartieri napoletani di Bagnoli, Agnano, Fuorigrotta, Pianura e Soccavo. La gente ha dichiarato di aver sentito prima un boato e, poi, i vetri delle finestre tremare. Non si segnalano danni a persone o cose.Centinaia le telefonate arrivate all’Osservatorio Vesuviano, ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine.