Il Mattino:” La Campania si prepara alla fase 2 “

La fase 2 più che una realtà è uno slogan che ora si affibbia anche alla Campania Ecco come il Mattino annuncia la notizia.

Tutte precondizioni per affrontare il delicato passaggio alla cosiddetta fase 2 in cui pianificare una parziale ripresa delle attività commerciali e sociali. Il primo assunto è che con Covid-19 bisognerà convivere, almeno fino a quando non sarà messo a punto un vaccino efficace. Ma quali sono le condizioni per la ripresa? Con quali modalità e cautele di prevenzione e strategie di sanità pubblica bisognerà misurarsi? A spiegarlo, con i primi dati sull’ cepidemia alla mano, è un dettagliato dossier messo a punto dall’ Osservatorio epidemiologico regionale guidato da Angelo D’Argenzio, unità che opera in seno alla direzione Salute dell’assessorato regionale alla Sanità. Il primo presupposto sarà l’uso obbligatorio della mascherina per tutti, il distanziamento nella organizzazione del quotidiano fuori dalle mura domestiche, misure e percorsi di igienizzazione individuale e collettiva, dai mezzi di trasporto ai luoghi di lavoro. Il secondo strumento su cui fare leva è l’accurato e continuo monitoraggio dei casi per valutare l’andamento dell’epidemia. In fase di stesura c’è un Piano regionale di controlli e test che coinvolgerà laboratori pubblici, privati e tutte le risorse organizzative disponibili da tradurre in uno screening di massa da sviluppare in parallelo al rilancio delle attività economiche e sociali. L’obiettivo è (forniture di reagenti permettendo) lavorare circa 3000 tamponi al giorno destinati soprattutto a persone sintomatiche. Ci sarà spazio anche per analisi mirate su contesti più a rischio: Rsa per anziani, strutture di degenza pubbliche e private, i

reparti ospedalieri, le convivenze familiari.