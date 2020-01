Il Mattino:” Il mercato degli altri è sempre in movimento”

Kulusevski alla Juventus e Todibo (forse) al Milan. Sono questi i primi colpi del calciomercato di gennaio che parte ufficialmente oggi e e andrà avanti per tutto il mese. Lo svedese del Parma, ma di proprietà dell’Atalanta, svolgerà già oggi le visite mediche con la Juve al J-Medical, e poi firmerà un contratto fino al 2024 per 3 milioni di euro all’anno. Kulusevski dovrebbe rimanere a Parma fino a giugno, ma il condizionale è d’obbligo perché se Emre Can dovesse andare al Psg i campioni d’Italia porterebbero subito il ragazzo in bianconero, mentre al Parma potrebbe andare Pjaca. I bianconeri sono alla finestra per Pogba, dopo le dure parole sul Manchester Unite dette dall’agente del francese Mino Raiola. E con Raiola la Juve ha un discorso avviato per il 17enne talento dell’Ajax Gravenberch, centrocampista che molti paragonano proprio a Pogba. SOGNO INTER Dall’Inghilterra insistono: c’è l’Inter in pole per Christian Eriksen. Secondo diverse fonti britanniche – raccolte da Express e Telegraph -, il centrocampista danese avrebbe chiesto alla dirigenza del Tottenham di lasciare immediatamente, già a gennaio, gli Spurs, e vorrebbe raggiungere aMilano gli ex United Lukaku e Sanchez. Eriksen non intende aspettare l’estate per cambiare aria: non c’è stato accordo sul rinnovo di contratto e a giugno sarebbe libero a parametro zero. Intanto sempre in casa Inter si valuta il cagliaritano Nandez, che piace anche alla Roma, come alternativa a vidal se il cileno non riusicrà a lasciare il Barcellona. È in corso poi una riflessione sull’opportunità di cedere Politano alla Roma, che lo ha chiesto in vista di una possibile cessione di Cengiz Under in Premier League. I giallorossi continuano anche il discorso con il Bologna per Juan Jesus, e il nodo rimane il pagamento dell’ingaggio, che la società emiliana non vuole accollarsi per intero. Si diceva di Todibo al Milan, secondo colpo dei rossoneri dopo il regalo natalizio Ibrahimovic. Tutti, a parte Donnarumma e Romagnoli, sono cedibili, ma di concreto c’è stato un sondaggio del Borussia Dortmund per Piatek (che piace nonostante i gialloneri abbiano appena preso Haaland dal Salisburgo). Borini dovrebbe andare al Crystal Palace. Tante richieste al Brescia per Tonali, con Inter e Juve in pole, ma fino a giugno Cellino non lo cde. Al Genoa, dopo quelli di Perin e Behrami, c’è un altro ritorno, quello di Destro che frimerà a giorni. Il Bologna lo dovrebbe sostituire con l’atalantino Barrow. Oggi arriva Ibrahimovic: il campione svedese atterrerà a Milano alle 11 allo scalo dei voli privati di Linate, quindi sosterrà le visite mediche alla clinica La Madonnina. Infine gli allenatori: il Perugia, ottavo in Serie B, ha deciso di esonerare Oddo e ora è corsa a due fra Colantuono (favorito) e il grande ritorno di Cosmi.