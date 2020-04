Il Mattino:” Ecco pronto il piano B del Napoli!”

La Lega si è espressa, tutti i club hanno votato per la ripresa del campionato, ora la palla passa al Governo. Oggi ci sarà il supervertice in cui Spadafora, ministro dello sport, annuncerà il futuro del calcio. Tre ipotesi: campionato concluso, ok agli allenamenti al 4 maggio o proroga per la ripresa del lavoro sul campo che significherebbe ugualmente stagione conclusa perché non ci sarebbe il tempo necessario per ricominciare tra fine maggio e inizio giugno. Per questo l’edizione odierna de Il Mattino fa sapere che esiste un piano B in caso di stop definitivo: lo scudetto non verrebbe assegnato, la prossima Serie A potrebbe essere a 22 squadre e in Champions ci andrebbero le quattro squadre italiane nel ranking, dunque anche il Napoli che occupa il sedicesimo posto ed è la terza italiana dopo Juve e Roma.