Il Mattino:” Ecco l’unico problema da risolvere!”

Dopo il Covid 19 l’unico problema per la sanità campana è rappresenta dalle Asl. A riportare la notizia è il Mattino di oggi:

“Più difficoltosa la ripresa nelle Asl. A Napoli le tende sono state smontate in tutti gli ospedali dove non hanno mai funzionato e dunque al San Gennaro, Annunziata, San Giovanni Bosco, ospedale del Mare e resta in piedi invece quella del San Paolo dove il team del pronto soccorso ha svolto un gran lavoro. Team rimaneggiato di infermieri dirottati al Covid hospital di Napoli est senza contare l’erosione della dotazione di anestesisti rimasti in 8 a presidio di tutti i turni del pronto soccorso, della rianimazione, della ostetricia. Situazione che ha tirato il freno alla Chirurgia che si giova anche delle unità qui traslocate dagli Incurabili mentre la Cardiologia non ha ancora un reparto e la gloriosa unità di Otorino dell’Ascalesi lavora a scartamento ridotto. Un ospedale fermo per le attività programmate a causa della carenza di anestesisti e medici di urgenza. In questo scenario si colloca anche la mancanza della guardia ortopedica notturna al Cto e le difficoltà dell’Ospedale del mare. Nodi che dovrebbero essere sciolti con la conclusione di diversi concorsi tra cui quello per 23 anestesisti dell’Ateneo Vanvitelli a cui dovrebbero attingere tutti. Si attende che anche il Cardarelli riavvii i dottori motori del concorso per i tecnici di radiologia