Il Mattino:” Ecco il jolly che si gioca la regione Campania”

Oggi il Mattino riporta la notizia che la regione Campania ha l’asso nella manica nell’analisi dei tamponi. E’ il CEINGE Centro di biotecnologie avanzate di Napoli il cui direttore Franco Salvatore è il padre di questo centro posto nella zona in prossimità del secondo policlinico.Ecco come il Mattino riporta la notizia.

“Il jolly da giocare sarà il Ceinge pronto a partire con l’esecuzione di tamponi rapidi che con alcuni kit validati nell’ultima settimana sarà in grado di estrarre in massimo 45 minuti alcuni geni dell’Rna virale dando il via ai cosiddetti tamponi rapidi.”