Il Mattino:” Ecco i rischi di una ripresa rapida”

Si parla di iniziare la fase 2 dell’emergenza Covid-19 Ma non si tengono conto dei rischi che si potrebbero correre se si affrettassero i tempi. A riportare la notizia è il Mattino di oggi.

“Il grosso rischio, infatti, è che il ritardo della diagnosi possa voler dire il contagio per tanti dipendenti e, quindi, la possibilità di dover chiudere nuovamente. Escluse le grandi aziende che hanno già un sanitario tra il loro personale, tutte le altre dovranno adeguarsi. Naturalmente non spetterà a questo medico sottoporre a termoscanner chiunque entri in una fabbrica o anche in un negozio. Sarà lui, però, a intervenire qualora un operaio, un impiegato, manifesti dei sintomi sospetti. E l’intervento dovrà essere immediato. Prima di tutto per evitare che possano ripetersi episodi come quelli avvenuti nella prima emergenza, e cioè di persone abbandonate in casa in attesa che gli venisse fatto il tampone. E poi perché, senza un riscontro rapido, i contagio avrebbe vita più facile tra il personale. Dal canto loro, comunque, anche gli altri medici, quelli “di base” hanno sollecitato al ministro della Salute di poter gestire la fase 2 e il passaggio dalla pandemia all’endemia con un chiaro protocollo terapeutico per i pazienti Covid a casa e più poteri per gestire la prescrizione di farmaci e il monitoraggio. La proposta è arrivata della Federazione nazionale dei medici di famiglia (Fimmg) ed è contenuta in un documento che sarà inviato al ministro Speranza. «Vogliamo poter chiedere alle farmacie ospedaliere antivirali e idrossiclorochina per i malati in isolamento domiciliare – spiegano -, indicare i controlli dei malati alle unità speciali Usca quando serve, l’uso dell’ app messa a punto in Israele e già all’attenzione dell’Oms che con un video-selfie fornisce in tempo reale al medico la saturazione, la frequenza cardiaca e respiratoria del paziente a casa». Un cambio di passo insomma che consenta realmente ai 43 mila medici di base italiani di svolgere al meglio la professione. E con un vantaggio in più, perché conoscono personalmente i singoli pazienti. Intanto, in assenza di un piano nazionale specifico per la cura dei pazienti a casa, ogni regione si è organizzata da sola. L’Emilia Romagna ha allestito degli ambulatori Covid dove si prendono in carico i sospetti contagiati. A Napoli l’Asl di Pozzuoli ha recuperato una scorta di idrossiclorochina e l’ha destinata ai medici di famiglia che hanno in cura positivi al Covid. «Ma è evidente la necessità di un Piano nazionale – aggiunge il segretario nazionale della Federazione, Silvestro Scotti – non possiamo affrontare un’epidemia con iniziative locali».