Il Mattino:” Ecco come saranno trattati i pazienti CV19 ora”

Domani riapriranno tutte quelle attività ospedaliere e ambulatoriali che erano stati sospese a causa della pandemia. Ecco come saranno trattati i pazienti CV19 positivi.. A riportare la notizia è il Mattino di oggi.

“Sarà realizzata presso il Covid center del Loreto Nuovo l’area destinata ad accogliere i casi di pazienti sospetti per il Coronavirus. L’obiettivo è dare ossigeno e ordine al lavoro quotidiano del 118. La rete nei giorni scorsi ha fatto fatica ad orientarsi tra sanificazioni, affollamenti, mancanza di spazi adeguati tra un paziente e l’altro facendo fare la fila a molte ambulanze dirottate a destra e manca tra un pronto soccorso sospeso per sanificazione e un altro troppo affollato. La novità, dunque è che il Loreto metterà a disposizione un’area in cui isolare i malati in attesa di diagnosi. Qui si provvederà ad accertare il contagio per poi valutare, sia in caso positivo sia in caso negativo, dove smistare i pazienti in base alla patologia prevalente.