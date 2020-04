Il Mattino:” Ecco come sarà monitorata la salute in fase 2 “

La fase 2 deve ripartire ma deve ripartire con la massima sicurezza e la massima trasparenza Ecco due parametri che bisogna tenere conto.

FASCE DI POPOLAZIONE Nei Comuni i tamponi saranno suddivisi per indice di priorità delle fasce di età da campionare partendo dalle zone rosse e in funzione della riapertura di alcune attività produttive e di altri indicatori inseriti in un algoritmo che tiene conto della densità abitativa, dell’andamento dei contagi, mobilità, logistica, casi accertati. In questo caso spetta al direttore del distretto sanitario contattare i Sindaci per programmare i test (circa 50 per distretto) che saranno eseguiti dalla Asl in collaborazione con la Croce Rossa e il 118.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE La terza direttrice di screening si focalizza infine sulla sorveglianza sanitaria di operatori di imprese ed aziende produttive già al lavoro o sospese con l’obiettivo di monitorare la situazione e consentire la ripresa in sicurezza. «È indispensabile – dicono dalla Regione – che il piano economico regionale, previsto per la ripresa delle attività produttive che caratterizzano la fase 2, sia anticipato ed accompagnato da un’azione sanitaria di screening mirata, in grado di adattarsi alle diverse realtà del territorio regionale». Una lenta e graduale ripresa della normalità, insomma, che non deve perdere di vista il controllo sanitario e la garanzia di sicurezza della popolazione ma nemmeno consentire di abbassare la guardia contro un virus che resta molto contagioso e a volte letale.